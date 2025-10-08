GÜNDEM / 8 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde, grup toplantısına başkanlık edecek, milletvekilleri ile öğle yemeğine katılacak, ardından partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Görünenin Ötesinde Bir Gazze Belgesel Film Gösterimi"ne katılacak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "1. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alırken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Ankara/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek, B Grubu'nda ise Türk Telekom, Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Bourg-en-Bresse/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında; C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Macaristan'da karşılaşacak, D Grubu'nda TOFAŞ, İsrail'in Bnei Penlink Herzliya takımıyla iç saha maçını Bulgaristan'da oynayacak, G Grubu'nda Mersin Spor ise İspanya Unicaja ekibine konuk olacak.

(Szombathely/18.00/Samokov/20.00/Malaga/21.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon grup maçları başlayacak. E Grubu'nda Emlak Konut, Almanya'nın Saarlouis Royals takımına konuk olacak.

(Stadtgartenhalle Saarlouis/19.00)

5- Voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarına devam edilecek. 2. Grup'ta İlbank-Kuzeyboru, 3. Grup'ta Göztepe-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve 1. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları maçları oynanacak.

(Bursa/14.00/16.30/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında ertelenen Depsaş Enerji-Köyceğiz Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasından; Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı müsabakası oynanacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.