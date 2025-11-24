GÜNDEM / 24 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşılayacak, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısı sonrası resmi yemeğe iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dolmabahçe Sarayı'nda "Uluslararası Sempozyum: Milli Sarayların Yüzyılı" açılış törenine katılacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'na katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başkent Öğretmenevi'nde 81 il temsilcisi öğretmenle kahvaltıda bir araya gelecek.

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açılış törenine katılacak.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü 34. Dönem Genel Kurul Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Umman ile Denizcilik Anlaşması kapsamında Uluslararası Mutabakat Zaptı'nın imza törenine iştirak edecek.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını yayımlayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

2- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor ve RAMS Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

3- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Serikspor-SMS Grup Sarıyer karşılaşmasıyla tamamlanacak.

4- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika temsilcisi Union SG'yi konuk edecekleri müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve bir oyuncusu, Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son çalışmasına burada çıkacak.

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasında Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

