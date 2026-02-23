Haberler

GÜNDEM / 23 Şubat 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Kabine ve MGK üyeleri ile iftar programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Kabine ve MGK üyeleri ile iftar programına katılacak.

(Ankara/15.00/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor, Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiröengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Basketbol Federasyonunun Total Energies ile milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddialarına valilikten yanıt

"Vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt
Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor

Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar

Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar