Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun gündemi

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul edecek.

(İstanbul/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği, Belediyeyi, Adliyeyi, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Rize/10.00/10.35/11.10/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılacak, Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Tarihi Köle Hanı Açılış Programı'na iştirak edecek, Mermer Fuarı'nı gezecek.

(İstanbul/10.00/Afyonkarahisar/14.30/15.15/15.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erciyes Zirvesi'nin açılış oturumuna katılacak.

(Kayseri/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilecek Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/14.30)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 7. Türk-Alman Enerji Forumu'na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erciyes Zirvesi "İklim, Su, Gıda ve Güvenlik Sempozyumu"na iştirak edecek, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ne ziyarette bulunacak.

(Kayseri/10.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Almanya JETCO ve Yuvarlak Masa toplantılarına, Türkiye-İtalya Business Forum etkinliğinin kapanışına katılacak.

(Ankara/09.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği zirvesi, ikinci gününde Brüksel'de devam edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanına sahip ilk ve tek şehri olan Kahramanmaraş'ın uluslararası tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etabında, Fransa-Çin ve Belçika-Almanya müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, D Grubu'nda ABD-Avustralya maçlarıyla devam edilecek.

(Seattle/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA