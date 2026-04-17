GÜNDEM / 17 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış oturumuna ve Forum kapsamındaki resmi akşam yemeğine katılacak.

(Antalya/14.30/20.00)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "Değişen Dünya Düzeninde Bölgesel Sahiplenmenin Rolü" konulu Liderler Paneli'ne katılacak.

(Antalya/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avusturya Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andreas Babler, İtalya Demokrat Parti lideri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi-Yeşil Sol İttifakı lideri Jesse Klaver ile ikili görüşmelerde bulunacak.

(Barselona) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma törenine katılacak, Aksaray'da Valiliği, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/Aksaray/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik" başlıklı panelde konuşacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

(Antalya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla başlayacak.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Lübnan ve İsrail arasında varılan geçici ateşkes kararının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.15)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonunda yarı final müsabakaları oynanacak. Fenerbahçe Opet-Spar Girona ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçları yapılacak.

(Zaragoza/18.30/21.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, TOFAŞ-Beşiktaş GAİN maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Aras Kargo, Galatasaray Daikin'i konuk edecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırlayacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

