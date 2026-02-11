GÜNDEM / 11 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu'na katılacak, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi yemek programına iştirak edecek.

(Ankara/12.00/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Büyükada'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/İstanbul/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" ile GCIP Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6. Küresel Konferansı açılış töreni ile Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Sosyal Koruma Kapsamının Genişletilmesi ve Kayıtlılığa Geçiş: İyi Uygulamalar ve Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli'ne iştirak edecek.

(Marakeş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, RTÜK tarafından düzenlenecek, "Siber Zorbalığa Karşı Dayanıklılık ve Empati Odaklı Yaklaşım" çalıştayının sonuç bildirgesi toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kadın Kolları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenecek "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GCIP Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı ödül törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi ticaret satış hacim endeksi ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek.

(Washington DC)

2-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını konuk edecek, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Litvanya'nın Neptunas ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/Klaipeda/21.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Le Mans/22.00)

3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu altıncı ve son maçında Aliağa Petkimspor, Yunanistan'ın Peristeri ekibini ağırlayacak.

(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Fransa'nın Tours VB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tours/22.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Doetinchem/22.00)

6- Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Altekma, Romanya'nın SCM Zalau takımına konuk olacak.

(Zalau/19.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçı oynanacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

8- 2026 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Badminton Takımlar Şampiyonası, Başakşehir Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

