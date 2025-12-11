Haberler

GÜNDEM / 11 Aralık 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "5. Finansın Geleceği Zirvesi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüşecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ekim ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 ilden 2000 gencin katılımıyla düzenlenecek Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı Katılım Belgesi Teslim Programı'na katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'in Brann takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bergen/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Yunan ekibi AEK'i ağırlayacak.

(Samsun/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Valensiya/22.30) (Fotoğraflı)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında Emlak Konut, İspanya'nın Perfumerias Avenida, Beşiktaş BOA ise Macaristan'ın Sopron Basket takımını konuk edecek. Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Romanya'nın Rapid Bükreş ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/20.00/Bükreş/20.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank ve Zerenspor Galatasaray Daikin maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/19.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Rize Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasından ertelenen maçta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile MKE Ankaragücü karşılaşacak.

(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

***

