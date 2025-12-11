GÜNDEM / 11 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "5. Finansın Geleceği Zirvesi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüşecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ekim ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 ilden 2000 gencin katılımıyla düzenlenecek Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı Katılım Belgesi Teslim Programı'na katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'in Brann takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bergen/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Yunan ekibi AEK'i ağırlayacak.

(Samsun/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Valensiya/22.30) (Fotoğraflı)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında Emlak Konut, İspanya'nın Perfumerias Avenida, Beşiktaş BOA ise Macaristan'ın Sopron Basket takımını konuk edecek. Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Romanya'nın Rapid Bükreş ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/20.00/Bükreş/20.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank ve Zerenspor Galatasaray Daikin maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/19.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Rize Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasından ertelenen maçta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile MKE Ankaragücü karşılaşacak.

(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır