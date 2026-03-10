GÜNDEM / 10 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftar programına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 70. Oturumu Marjında Yuvarlak Masa Toplantısı'na, Bakanlığın "Adaletin Geleceği: Kadınların Adalete Erişimini Güçlendiren Teknolojik Yaklaşımlar" başlıklı yan etkinliğine, "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği ve Zanaatı" sergisinin açılışına ve "Paylaşılan Sofralar, Paylaşılan Gelecekler: Kadınların Güçlenmesi" iftar programına katılacak.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Gaziantep'te iftar programına iştirak edecek.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Sakarya Üç Kademe İl Yönetim Kurulu ve Üç Kademe İlçe Başkanları Toplantısı ile "vefa iftarı"na katılacak.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "vefa iftarı" programına iştirak edecek.

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Üniversitesi Teknopark ve Milli Teknoloji Atölyesi açılışına, Ahiler Kalkınma Ajansı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri açılışı ve atık su arıtma tesisi temel atma törenine katılacak, Valiliği ziyaret ederek KOP imza törenine iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık iftar programına katılacak.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir hazine bonosu ile bir devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı sanayi üretim ile inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, İmaj Alt Yapı Vanspor FK-Adana Demirspor, Serikspor-Atko Grup Pendikspor ve Manisa FK-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla başlayacak.

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta, 1 maçla başlayacak.

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Galatasaray MCT Technic, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

5- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Numia Vero Volley takımına konuk olacak.

