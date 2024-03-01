Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bakır hammadde sahasını ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentte faaliyet gösteren bakır hammadde sahası ve cevher zenginleştirme tesisinde incelemelerde bulundu.

Tanrısever, merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren tesisi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Yakın zamanda Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen afetten dolayı herkesin çok daha hassas olması gerektiğini belirten Tanrısever, şunları kaydetti:

"Gümüşhane maden şehri ve kentin kurulmasına sebep olan madenlerdir. Hem madenleri nasıl devam ettiririz hem de köylülerimizin hayatına olan olumsuz etkilerini nasıl minimize ederiz bunun derdindeyiz. Şirket yetkileri ve köylülerimizle de olumlu görüşmeler yaptık. İnşallah yakın zamanda biraz daha sıkı tedbirlerle olası afetlerin önüne nasıl geçeriz hep beraber düşüneceğiz ve konuşacağız."

Tanrısever, işten çıkarılan bir kişinin tekrar görevine dönmesi için de yetkililerle görüştüklerini sözlerine ekledi.

Vali Tanrısever'in ziyareti sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli işletmede incelemelerde bulundu.

Karamustafa ve Boyluca köylerini ziyaretinde Vali Tanrısever'e, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Tamer Cömert eşlik etti.