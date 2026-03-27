Gümüşhane'de turizm 2026 vizyon programı düzenlendi

Gümüşhane'de düzenlenen turizm 2026 vizyon programında, bölgedeki turizm çeşitliliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Vali Cevdet Atay, Gümüşhane ve çevre illerin bu zenginliklerden faydalanması gerektiğini belirtti.

Vali Cevdet Atay, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Gümüşhane ve çevre illerdeki turizm çeşitliliğinin bölgeye katma değer sağlayacağını söyledi.

Her kentin kendine özgü turizm özelliği olduğuna işaret eden Atay, "Bölgedeki şehirlerimizin bu zenginliklerden yararlanması gerekiyor." dedi.

Atay, yapılan ulaşım projelerinin Gümüşhane'nin gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, kente yeni yatırımcılar getirmek için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise kentteki bürokratların, acente sahiplerinin tecrübeleri doğrultusunda, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Gümüşhane'de iyi zaman geçirmesi için çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna da turizm paydaşları olarak Gümüşhane'nin günübirlik değil, konaklama yapılan destinasyonlar arasına gelebilmesine yönelik görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Toplantıya ilçe belediye başkanları, turizm işletmecileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
