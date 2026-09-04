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Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş Esnafı Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş Esnafı Ziyaret Etti
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Güneş, iş yerlerinde incelemelerde bulundu, talep ve önerileri dinledi. Kamu kurumlarının vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Güneş, ziyaretlerinde esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Güneş, ilçenin ihtiyaçları ile esnafın talep ve önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Güneş, kamu kurumlarının vatandaşların sorun ve beklentilerine çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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