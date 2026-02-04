Haberler

Gültekin Uysal'dan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'a Ziyaret

Güncelleme:
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a yaptığı nezaket ziyaretinde, Türkiye ekonomisi ve sanayi sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, sanayi sektöründe yaşanan gelişmeler ve üretim odaklı politikalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ülke sanayisinin küresel rekabet gücünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri üzerine fikir alışverişinin paylaşıldığı görüşmede, sanayicilerin öncelikleri, ekonomik gündemdeki fırsatlar ve zorluklar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ziyarette sanayi sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret ilişkin Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Sn. Erdal Bahçıvan'a heyetimizi kabulü, nazik misafirperverliği ve kıymetli değerlendirmeleri için çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
