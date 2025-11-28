Gülnar Belediye Başkanı Önge, Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu.

Önge, bir restoranda gerçekleşen buluşmada, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

En büyük önceliklerinin mali disiplin olduğunu kaydeden Önge, "Bugün gururla söyleyebilirim ki, belediyemizin tüm borçlarını ödedik ve devlete karşı hiçbir vergi borcumuz kalmadı." dedi.

Önge daha sonra sanayi esnafının taleplerini dinledi.