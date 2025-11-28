Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Önge, Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

Güncelleme:
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sanayi esnafıyla bir araya gelerek, mali disiplin önceliği ile belediyenin başarılarını paylaştı. Borçların ödendiğini ve devlete karşı vergi borcunun kalmadığını belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu.

Önge, bir restoranda gerçekleşen buluşmada, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

En büyük önceliklerinin mali disiplin olduğunu kaydeden Önge, "Bugün gururla söyleyebilirim ki, belediyemizin tüm borçlarını ödedik ve devlete karşı hiçbir vergi borcumuz kalmadı." dedi.

Önge daha sonra sanayi esnafının taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
