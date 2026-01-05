CHP'li Gülcan Kış: Bu, Düşük Maaş Artışları ve Adaletsiz Vergi Politikalarıyla Sürdürülen Bilinçli Bir Yoksullaştırma Tercihidir

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bugün açıklanan enflasyon verileri ve maaş artışlarına ilişkin, "Ortaya çıkan tablo bir ekonomi muhasebesi değil, milyonlarca yurttaşın hanesine yazılan zarar dökümüdür. Bu bir kriz değil; düşük maaş artışları, yüksek zamlar ve adaletsiz vergi politikalarıyla sürdürülen bilinçli bir yoksullaştırma tercihidir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kış, TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak açıkladığını; ENAG'ın ise yıllık enflasyonu yüzde 56,14 olarak hesapladığını hatırlatarak, "İki hesap arasında yaklaşık 25 puanlık fark var. Bu fark bir teknik ayrıntı değil; mutfaktan eksilen lokmadır" ifadelerini kullandı. Kış, şu ifadelere yer verdi:

"Kiralar yaklaşık yüzde 35, gıda fiyatları yüzde 150, elektrik yüzde 97, temel kişisel hizmetler yüzde 60 oranında arttı. Günlük hayatın en sade göstergelerinden biri olan simitin fiyatı 20 TL'ye kadar çıktı. Bu tabloya rağmen 2026 yılı için asgari ücretin 28.075 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Kış, Bu ücret daha açıklandığı gün açlık sınırının altındaydı. Bugün milyonlarca yurttaş için yalnızca hayatta kalma maaşıdır. Ancak kiraya, gıdaya, faturaya gelen zamlar bu artışları maaş cebe girmeden eritiyor."

"Vergi toplandı ama refah üretilmedi"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumunun ise çok daha ağır olduğuna aktaran Kış, en düşük emekli maaşının yüzde 12,19 artışla 18 bin 939 TL'ye çıkarılacağını belirterek, "Bugün tek başına kira bu rakamları aşmışken, bu maaş geçim değil açıkça yoksulluğa mahkumiyettir" dedi.

Emekli ikramiyelerinde yapılan artışların da gerçek hayat karşısında anlamını yitirdiğini vurgulayan Kış, "İkramiye kağıt üzerinde artıyor ama fiyatlar karşısında daha cebine girmeden eriyo" ifadelerini kullandı. Kış, "Yıllık enflasyon yüzde 30,89 deniyor ama kiralar bunun üzerinde artıyor. Ardından 'enflasyona ezdirmedik' deniliyor. Bu söylemin ne vicdanla ne de gerçekle ilgisi var" dedi.

Ekonomide anlatılan "başarı" hikayelerinin halkın yaşadığı gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Kış, 2025 yılı boyunca yurttaşların saniyede yüz binlerce lira vergi ödediğini, buna karşın trilyonlarca liranın faiz ödemelerine aktarıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vergi toplandı ama refah üretilmedi. Vatandaş fedakarlık yaparken kazanan yine faiz oldu. Tasarruf adı altında yük halka bindirilmektedir. Okuldaki çaydanlıktan, kamudaki en temel ihtiyaçlardan tasarruf istendi. Ama lüks harcamalara dokunulmadı. Ortaya çıkan tablo bir ekonomi muhasebesi değil, milyonlarca yurttaşın hanesine yazılan zarar dökümüdür. Bu bir kriz değil; düşük maaş artışları, yüksek zamlar ve adaletsiz vergi politikalarıyla sürdürülen bilinçli bir yoksullaştırma tercihidir. Milletin dayanacak gücü kalmadı. Bizim sözümüz nettir: Geçim yoksa, seçim vardır."