Çin'in Guiyang Kenti ile Vietnam'ın Ho Chi Minh Kenti Arasında Yeni Hava Rotası Başlatıldı

GUİYANG, 8 Aralık (Xinhua) -- Colorful Guizhou Havayolları, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Vietnam'ın Ho Chi Minh şehri arasında direkt uçuş rotası başlattı. Bölgesel seyahat ve ticaretin arttığı bir dönemde yeni rotayla Çin'in hızla büyüyen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) pazarlarıyla olan hava bağlantıları daha da genişlemiş oldu.

Havayolu şirketi, rotanın cumartesi günü hizmete girdiğini açıkladı. Açılan rotada Beijing saatiyle 22.50'de Guiyang'dan kalkacak olan GY703 sefer sayılı uçak, yerel saatle 01.30'da Ho Chi Minh'e inecek. GY704 sefer sayısı dönüş uçağı ise yerel saatle 02.30'da Ho Chi Minh'ten kalkacak ve Beijing saatiyle 07.10'da Guiyang'a varacak.

Şirketin an itibarıyla faaliyette olan Guiyang-Hanoi seferleriyle birlikte işletilecek olan yeni rota, Guizhou eyaletiyle Vietnam'ın en büyük iki şehri arasında doğrudan bağlantı imkanı sunacak.

Yetkililer ağın genişlemesiyle birlikte Çin'in güneybatısı ile ASEAN arasındaki ticaret, turizm ve iş seyahatlerinin güçlenmesinin beklendiğini belirtti.

Son dönemde Çin ile ASEAN arasında hava yoluyla ulaşım imkanlarında artış görülüyor. Çin'in güneyindeki Haikou ile Vietnam'ın Nha Trang kentini birbirine bağlayan bir yolcu rotası ve Çin'in doğusundaki Nanjing kenti ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'u birbirine bağlayan bir kargo hizmeti de geçen ay faaliyete geçmişti.

Çin ile ASEAN arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçlü seyrini sürdürüyor. 2022'den bu yana kesintisiz olarak 900 milyar ABD dolarının üzerinde yıllık ikili mal ticareti, 2024'te 982,1 milyar ABD dolarına ulaşarak rekor kırdı.

Bu büyüme eğiliminin 2025'te de devam etmesiyle ticaret değeri yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı.