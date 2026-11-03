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Guizhou'da hasat başladı, köylüler safranı kurutup satışa hazırlıyor

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Guizhou'da hasat başladı, köylüler safranı kurutup satışa hazırlıyor
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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Yuping Dong Özerk İlçesi'nin Zhujiachang kasabasında safran hasadı başladı. Köylüler, yoğun çalışmayla topladıkları safranı kurutup işleyerek satışa hazır hale getiriyor.

YUPING, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Yuping Dong Özerk İlçesi'nin Zhujiachang kasabasında safran hasadı başladı. Köylüler, yoğun bir çalışmayla topladıkları safranı kurutup işledikten sonra satışa hazır hale getiriyor.




Kaynak: Xinhua
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