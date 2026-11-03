Guizhou'da hasat başladı, köylüler safranı kurutup satışa hazırlıyor

Guizhou'da hasat başladı, köylüler safranı kurutup satışa hazırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Yuping Dong Özerk İlçesi'nin Zhujiachang kasabasında safran hasadı başladı. Köylüler, yoğun çalışmayla topladıkları safranı kurutup işleyerek satışa hazır hale getiriyor.
YUPING, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Yuping Dong Özerk İlçesi'nin Zhujiachang kasabasında safran hasadı başladı. Köylüler, yoğun bir çalışmayla topladıkları safranı kurutup işledikten sonra satışa hazır hale getiriyor.
Kaynak: Xinhua