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Güdül Belediyesi’nden Pazara Sıcak Çorba İkramı

Güdül Belediyesi’nden Pazara Sıcak Çorba İkramı
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Güdül Belediyesi, sabah saatlerinde pazara gelen vatandaşlara ve esnafa sıcak çorba ikram etti. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, uygulamanın devam edeceğini belirtti.

Güdül Belediyesi, pazarda vatandaşlara ve esnafa sıcak çorba ikram etti.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, pazara sabahın erken saatlerinde gelenlere sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirtti.

Doğanay, semt pazarındaki uygulamanın bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Esnaf ve vatandaşlar da uygulamadan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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