Güdül Belediye Başkanı'ndan Çiftçilere Sulama Desteği

Güdül Belediye Başkanı'ndan Çiftçilere Sulama Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, çiftçilere 618 bin 200 metre yassı ve 358 bin metre yuvarlak damla sulama borusu desteği sağladıklarını açıkladı. Doğanay, her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını vurguladı.

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, çiftçilere damla sulama borusu desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Güdül Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle çiftçilere damla sulama borusu dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, her zaman çiftçinin yanında ve destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Doğanay, "Çiftçimize yüzde 50 çiftçi katkı paylı 618 bin 200 metre yassı, 358 bin metre yuvarlak sulama borusu dağıttık. Güdül ilçemizin bereketli topraklarında, tarımı ve üreticiyi desteklemeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.