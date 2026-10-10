Guatemala'da TİKA destekli engelsiz dostluk parkı törenle açıldı

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Guatemala'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen "Türkiye- Guatemala Dostluk Parkı", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında başlatılan proje kapsamında, parkın bulunduğu alan TİKA tarafından kapsamlı şekilde yenilenerek özel gereksinimli ve engelli bireylerin kullanımına kazandırıldı.

Türkiye- Guatemala Dostluk Parkı'nın açılış törenine Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, Guatemala Belediye Başkanı Ricardo Quinonez, belediye başkan yardımcısı, belediye meclisi üyeleri, parkın bulunduğu bölgenin semt sakinleri ile bazı engelli bireyler katıldı.

Engelsiz oyun alanı olarak tasarlanan park, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen güvenli ve erişilebilir bir yaşam alanı sunuyor.

Yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki parkta, 25'e yakın oyun ve spor ekipmanının yanı sıra bir basketbol sahası ile sosyalleşme ve dinlenme alanları bulunuyor.

Büyükelçi Rende, açılıştaki konuşmasında, Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı'nın iki ülke arasındaki dostluğun kalıcı bir sembolü olacağını belirtti.

Parkın, Türkiye ile Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 152. yılı ile Guatemala şehrinin kuruluşunun 250. yıl dönümüne denk gelen bir dönemde tamamlanarak hizmete sunulmasının özel önem taşıdığını vurgulayan Rende, TİKA'nın Guatemala'da gerçekleştirdiği projelere bir yenisinin eklenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Guatemala Belediye Başkanı Ricardo Quinonez ise parkın, başkent Guatemala'nın tarihini yansıtan önemli bir bölgesinde bulunduğuna işaret ederek, alanın özel gereksinimli bireylerin yanı sıra tüm kent sakinlerinin açık havada vakit geçirebilecekleri bir ortam sunduğunu söyledi.

Quinonez, parkın Guatemala şehrine kazandırılmasına sağladığı katkılardan dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA