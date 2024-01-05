Guatemala Büyükelçisi AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Estrada Barrios, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi Estrada Barrios, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler", Gazze: Kanıt" kategorisinde Mostafa Alknarouf'un "Gece saldırısı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

" Deprem : Umut" kategorisinde seçtiği fotoğrafta insanların hep birlikte olduğunu kaydeden Estrada Barrios, "Depremde yok olan binaların altındaki insanların hayatlarını nasıl kurtaracaklarını planlıyorlar. Deprem sırasında daha fazla insanın hayatını kurtarmak için birlik olmak çok önemliydi." değerlendirmesini yaptı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı karesine oy veren Estrada Barrios, haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj", spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Estrada Barrios, çevre ve yaşam kategorisinde Hakkari'deki bir yaylada çekilmiş olan fotoğrafı "Türkiye'deki manzarayı sevdiği" için seçtiğini belirterek fotoğrafın hayvanların yaşamı ile doğanın bileşiminden oluştuğunu söyledi.

Haber kategorisinde seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Estrada Barrios, "Çünkü her fotoğrafın bir anlamı var." dedi.

Estrada Barrios, spor kategorisinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki sevincini anlatan fotoğrafını en başta "sporu ve voleybolu sevdiği" için seçtiğini belirterek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunu tebrik etti.

Anadolu Ajansının dünyayla en çarpıcı ve önemli fotoğrafları paylaştığını vurgulayan Estrada Barrios, diplomatlara bu fotoğrafları oylama fırsatı verdiği için AA'ya teşekkür etti.

Estrada Barrios, gelecek yıl da bu oylamaya katılmayı umduğunu söyledi.