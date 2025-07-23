Guangzhou Havalimanı'nda Yolcu Trafiği %9,2 Arttı

GUANGZHOU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 40 milyonun üzerinde yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Havalimanı ocak-haziran döneminde yüzde 7 artışla 266.000 uçuş gerçekleştirdiğini ve kargo ve posta hacminin yüzde 2 artarak 1,169 milyon tona ulaştığını da kaydetti.

Uçuş ağını önemli ölçüde genişleten havalimanı, önde gelen Kuşak ve Yol adresleri arasında yer alan Endonezya'nın Surabaya ve Kazakistan'ın Almatı kentleri de dahil olmak üzere 19 uluslararası rota daha hizmet vermeye başladı. Havalimanında an itibarıyla haftada 1.600'den fazla uçuşla 93 uluslararası adrese hizmet veriliyor.