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Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında kablo ile deniz altı elektrik bağlantısı sağlaması hedeflenen Great Sea Interconnector (GSI) projesinde mali anlaşmazlığın gündeme geldiği ileri sürüldü.

Yunanistan'ın To Vima gazetesinin konuyla ilgili haberinde, GSI projesinde deniz araştırmalarının yeniden başlamasına rağmen GKRY'nin, projenin maliyetine ve ekonomik sürdürülebilirliğine ilişkin çekincelerinin devam ettiği savunuldu.

Haberde, başlangıçta 1,9 milyar avro olarak hesaplanan projenin toplam maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar avroya ulaşabileceği kaydedildi.

GKRY'nin taahhüt ettiği ilk ödeme miktarı olan 25 milyon avronun Maliye Bakanlığının onay sürecinde olduğu hatırlatılan haberde, Rum Yönetimi'nin projenin maliyeti konusunda kendi tarafına düşen miktara ilişkin çekinceleri olduğu ve bunun taraflar arasında mali bir anlaşmazlığı gündeme getirdiği vurgulandı.

GKRY, proje için 2025-2029 yıllarında toplam 125 milyon avro katkı vereceği taahhüdünde bulunmuştu.

Kaynak: AA