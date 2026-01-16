Haberler

Greenpeace Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Çağrı: "Vergi ve Bütçeyi İklim Adaletine Göre Düzenleyin"

Güncelleme:
Greenpeace Türkiye, kirleten sektörlere verilen teşviklerin durdurulması ve vergi sisteminin iklim adaletine göre düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, halkı 'Kirletene ödet, yükünü hafiflet' kampanyasına katılmaya davet etti.

(ANKARA) - Greenpeace Türkiye, "Vergi sistemi doğayı ve toplumu korumalı. Kirleten daha çok ödemeli, halkın yükü hafiflemeli. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrımız net: Kirleten sektörlere verilen teşvikleri durdurun. Vergi ve bütçeyi iklim adaletine göre düzenleyin" açıklamasını yaptı.

Greenpeace Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her yaz yanan ormanlar, selde yıkılan evler, kuruyan tarlalar. İklim krizinin bedelini biz ödüyoruz. Peki ya kirletenler? Vergiden kaçıyor, teşviklerle büyüyor. Bu adil değil. Vergi sistemi doğayı ve toplumu korumalı. Kirleten daha çok ödemeli, halkın yükü hafiflemeli. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrımız net: Kirleten sektörlere verilen teşvikleri durdurun. Vergi ve bütçeyi iklim adaletine göre düzenleyin. Uluslararası vergi işbirliklerine dahil olun."

Paylaşımda, "Adil bir hayat hepimizin hakkı. Kirleten ödesin, yükümüz hafiflesin! Sen de şimdi harekete geç, kampanyaya katıl" denilerek vatandaşlara "Kirletene ödet, yükünü hafiflet" başlıklı imza kampanyasına katılım çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
