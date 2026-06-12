Göynücek'te tarımsal desteklemeler için ekim alanları yerinde incelendi

Göynücek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personellerince, yem bitkileri desteklemeleri kapsamında arazi kontrolleri ile referans parsel ürün doğrulama çalışmalarına yönelik saha denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda, destekleme başvurularına esas ekiliş alanları yerinde incelendi.

Teknik ekipler tarafından yapılan kontrollerde, üreticilerin beyan ettiği alanlarda ürün doğrulama işlemleri titizlikle yürütüldü.

Denetimlerle, tarımsal desteklemelerin doğru ve etkin şekilde uygulanmasının yanı sıra üretim verilerinin güncelliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.