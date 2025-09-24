Görme Engelli Kardeşlerden Örnek Başarı: Üniversiteye Yerleştikleri Golbol Sporuyla Hayallerine Kavuştu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğuştan görme engelli Fikriye Gezgin ve Kerem Gezgin kardeşlerin üniversite sınavında gösterdikleri başarı hem yaşıtlarına hem de engelli bireylere örnek oldu.

Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesinde okuyan Fikriye ve Kerem kardeşler 3 yıl önce Yalvaç İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün yönlendirmesi ile görme engellilere özgü bir takım sporu olan Golbol sporuna başladı.

Golbol sporunda başarı sağlamaları sayesinde öğrencilerin spora olan ilgileri arttı.

YKS sınavından sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına girmeye hak kazanan Fikriye ve Kerem kardeşler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Yusuf Ali Çelik ile parkur çalışmalarına başladı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yetenek sınavlarını başarıyla geçmeleri üzerine Kerem Gezgin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi BESYO bölümüne, Fikriye Gezgin ise Afyon Kocatepe Üniversitesi BESYO bölümüne yerleşti.

Kerem Gezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Golbol ile antrenör hocası Çelik sayesinde tanıştığını söyledi.

Bu spor sayesinde liseden sonra BESYO bölümünü hedeflediğini belirten Gezgin, "Sonuçta hayalim olan üniversiteye ve bölüme yerleştim. Emeği geçen hocalarıma teşekkür ederim." dedi.