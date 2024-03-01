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Gömeç Dalış Köyü'nde kurtarılan martı doğal ortamına salındı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü açıklarında balıkçıların kullandığı kancalı sahte maket yeme ve misinasına takılan martı kurtarılarak doğal ortamına salındı. Dalış Köyü'nde görevli Burak Gürcan'ın dikkati sayesinde hayata döndürülen martı, misina ipi ve sahte maket yemden kurtarıldıktan sonra yeniden doğaya salındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü açıklarında balıkçıların kullandığı kancalı sahte maket yeme ve misinasına takılan martı kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Gömeç Dalış Köyü açıklarında uçamayan ve boğulmak üzere olan martı, Dalış Köyü'nde görevli Burak Gürcan'ın dikkati sayesinde kurtarılarak yeniden hayata döndürüldü.

Martının suyun içindeki çırpınışlarını gören Gürcan, denize atlayarak hayvanı kıyıya çıkardı. Gürcan, martının misina ipine dolandığını ve at-çek (spin) balık avcılarının kullandığı kancalı sahte maket yeme yakalandığını fark etti.

Hayvana zarar vermeden misinayı ve sahte maketi gagasından çıkaran Gürcan, daha sonra onu yeniden doğaya saldı.

Gömeç'in su altı güzelliklerini dünyaya tanıtmak ve dalış eğitimi vermek için görev yapan Gürcan, yaptığı açıklamada, "Lütfen, kopan misinalarınızı, sahte maketlerinizi denizde ve deniz kıyısında bırakmayın. Martı ve kediler için ölümcül bir tuzak olabiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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