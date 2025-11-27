Haberler

Gölyaka'da Orman Köylülerine Su Püskürtme Tankeri Dağıtıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine, 3 tonluk su püskürtme tankeri teslim edildi. Orman İşletme Müdürü, köylülerin üretim kapasitelerini artırmaları için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine 3 tonluk su püskürtme tankeri verildi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığınca (ORKÖY) temin edilen su püskürtme tankeri köylülere teslim edildi.

Burada konuşan Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, orman köylüsünü her zaman desteklediklerini belirterek, üretim kapasitelerini artırmak için orman köylüsüne ve kooperatiflere bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Müdürlük olarak bu yıl köylerdeki 72 haneye ORKÖY kredisi verdiklerini ifade eden Birtürk, "11 milyon liralık kredinin 2 milyon 200 bin lirasını hibe olarak destekledik. 5 yıl geri ödemeli faizsiz olarak kredimizi kullandırıyoruz. Bu yıl süt sığırcılığı, fenni arıcılık, dış cephe mantolama ve su tankeri olarak köylülerimize destek verdik. Köylülerimizi mutlu etmek için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlar da destek için Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
