Gölova'da İçme Suyu Hattı Yenilendi

Sivas'ın Gölova ilçesinde 22 milyon lira yatırımla 12 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Belediye Başkanı Tevfik Ayan, bu projeyle su kesintilerine son verildiğini açıkladı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde içme suyu hattında yenileme çalışması yapıldı.

Gölova Belediye Başkanı Tevfik Ayan, 22 milyon lira tutarındaki proje kapsamında, 12 kilometrelik içme suyu hattını yenilenerek vatandaşların yaşadığı su kesintilerine son verdiklerini ifade etti.

İçme suyu için ilave olarak 2 depo yaptıklarını belirten Ayan, eskiyen depolarda ise yenileme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Ayan, "Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Allah'ın izniyle hemşehrilerimize daha çok müjdeli haberlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

