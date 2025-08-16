Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş Şampiyon Oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Erkan Taş oldu.

Gölcük Mahalle Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 30'u başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 pehlivan 14 farklı kategoride mücadele etti.

Finalde rakibini mağlup eden Erkan Taş, altın kemer ve madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yağlı güreşin ata sporu olduğunu belirterek, "Dileriz ki sporcularımız sadece burada değil, dünya şampiyonluklarında ve olimpiyatlarda da başarılar kazansın, bayrağımızı dalgalandırsın." dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ege Sorumlusu İnanç Güçlü de organizasyonun 39 yıl aradan sonra yeniden düzenlendiğine dikkati çekti.

İnanç, "Bu geleneği biz nasıl dedelerimizden miras aldıysak, bizim de torunlarımıza miras bırakmak gibi bir yükümlülüğümüz, tarihi sorumluluğumuz var. Toplum olarak geleneklerimizi yaşatabilirsek var olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Başpehlivanlıkta ikinciliği Tufan Güzel, üçüncülüğü ise Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Batu elde etti.