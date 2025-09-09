Gölcük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Tutuklama

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 206 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 1912 kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.