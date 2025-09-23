Gölbaşı'nda Ahilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde organize edilen etkinlik, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, programdaki konuşmasında, esnaf ve sanatların ülkenin kalkınmasına katkı sunduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve malzeme desteği sağlanması konularında ortak çalışmalar yapmayı istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından ahiliğin tarihi, Anadolu'daki teşkilatlanma süreci, sosyal ve ekonomik hayata katkıları ile günümüzdeki önemine ilişkin sunum yapıldı.

Programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut da katıldı.