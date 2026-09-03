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Günaydın: Bu düzen kader değildir, değiştireceğiz

Günaydın: Bu düzen kader değildir, değiştireceğiz
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TÜİK'in ağustos enflasyon verilerini eleştirerek, 'Liyakatsiz ve beceriksiz yönetim altında 8 yıldır yaşanan sürekli iktisadi krizin sonuçları, ülkeyi de yurttaşı da felakete sürüklüyor. Bu düzenin çarkları vatandaşı eziyor, inim inim inletiyor. Bu düzen kader değildir, kötü yönetimin bir sonucudur. Bu düzen değişmelidir, değiştireceğiz' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Liyakatsiz ve beceriksiz yönetim altında 8 yıldır yaşanan sürekli iktisadi krizin sonuçları, ülkeyi de yurttaşı da felakete sürüklüyor. Bu düzenin çarkları vatandaşı eziyor, inim inim inletiyor. Bu düzen kader değildir, kötü yönetimin bir sonucudur. Bu düzen değişmelidir, değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verileri üzerinden iktidarı eleştirdi. TÜİK ile ENAG ve İTO'nun enflasyon verileri arasındaki farka dikkati çeken Günaydın, sosyal medya hessabından şu açıklamayı yaptı:

"Liyakatsiz ve beceriksiz yönetim altında 8 yıldır yaşanan sürekli iktisadi krizin sonuçları, ülkeyi de yurttaşı da felakete sürüklüyor. TÜİK ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Böylece yılın sekiz ayında enflasyonu yüzde 20,07 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. İTO ve ENAG yıllık enflasyonları, sırasıyla, yüzde 34,96 ve yüzde 49,03 oldu.

Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 24 enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için yıl sonuna dek aylık enflasyon ortalamasının yüzde 0,4'i geçmemesi gerek. Bu hedefin de tutturulması mümkün değilken, iktidarın yaratmaya çalıştığı 'enflasyon düşüyor' algısının çöktüğü görülüyor. Sekiz ay enflasyonu, geçen senenin aynı dönemine göre 0,7 puan fazla. TÜİK sonuçlarına göre Türkiye, Venezuela, İran, Güney Sudan ve Arjantin'den sonra dünyanın en yüksek 5'inci enflasyonuna sahip ülke oldu. Avrupa'da ise açık ara birinci. Türkiye'den sonra enflasyonu en yüksek olan Romanya'da bu oran, Türkiye'nin 1/4'ü kadar olmak üzere, yüzde 8,2

Gıda enflasyonunda da Türkiye yıllık yüzde 33,79 oran ile dünya üçüncüsü. Kira artışı hesaplamaları, yurttaşın yaşadığı barınma krizini tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. TÜİK'e göre kiralar ağustosta yüzde 3,04, yıllık bazda yüzde 43,1 oranında arttı. En düşük emekli aylığı temmuzda 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Daha iki ayda 825 lirası eridi. 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 6 bin 196 lirası eridi. Kamu çalışanlarına ilk altı ayın enflasyon farkından ayrı olarak yapılan yüzde 7 oranındaki zammın yarısı daha ilk ayda eridi. Emeklilere verilen yüzde 17,76 enflasyon zammının ise yüzde 20'si ilk aydan gitti. Bu düzenin çarkları vatandaşı eziyor, inim inim inletiyor. Bu düzen kader değildir, kötü yönetimin bir sonucudur. Bu düzen değişmelidir, değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA
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