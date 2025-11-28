Haberler

Global Ekonomik Gelişmeler Zirvesi Kocaeli'de Gerçekleşti

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen 'Global Ekonomik Gelişmelerin Türkiye Üzerine Fırsat ve Tehditleri' zirvesinde, 2025'teki ekonomik değişimlerin Türkiye'ye olası etkileri değerlendirildi.

Kocaeli'de İMES Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca "Global Ekonomik Gelişmelerin Türkiye Üzerine Fırsat ve Tehditleri" konulu zirve düzenlendi.

Dilovası ilçesinde İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen zirvede, 2025'te dünyada meydana gelen ekonomik değişikliklerin Türkiye'ye yansımaları değerlendirildi.

Zirvede konuşan İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, güvenilir hizmet anlayışıyla katılımcı memnuniyetini öncelediklerinden bahsetti.

Geleceğe umutla baktıklarını ifade eden Kesici, "İMES OSB, 2025 yılı itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşarak ülkemizin en büyük makine kümesi olma hedefinde kararlılıkla ilerlemektedir." dedi.

Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğündeki zirvede, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Prof. Dr. Fatih Özatay ve Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş da konuşma yaptı.

Zirveye, Vali İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, yönetim kurulu üyeleri, OSB başkanları ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
