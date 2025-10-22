Girişimcilik Hayalini Gerçekleştiren Şeyma Aydıner, Çocuk Kıyafetleriyle İstihdam Sağlıyor

Adana'da girişimcilik hayali için akademik kariyerine son verip tekstil atölyesi açan 37 yaşındaki Şeyma Aydıner, istihdam ettiği 6 kadınla ürettiği çocuk kıyafetlerini yurt içi ve dışına pazarlıyor.

Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Aydıner, yüksek lisans eğitiminin ardından 2014'te Kastamonu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu.

Girişimcilik hayalini gerçekleştirmek için 2017'de istifa eden Aydıner, kayınvalidesinden ve eğitici videolardan terzilik öğrendikten sonra evinin bir odasını atölyeye dönüştürüp çocuk kıyafetleri tasarlamaya başladı.

Aydıner'in, marka patenti alıp internetten sattığı ürünlerin geliriyle 2020'de açtığı tekstil atölyesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördü.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde yürütülen "Yarının Köyleri Projesi" ile Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi'nden destek alan Aydıner, Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yeni atölye açtı.

Aydıner, atölyede tasarladığı çocuk kıyafetlerini, e-ticaret yoluyla yurt içine ve Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Azerbaycan'ın da olduğu 13 ülkeye pazarlıyor.

Atölyede 6 kadını istihdam eden Aydıner, ürünlerini daha fazla ülkeye göndermeyi hedefliyor.

"İçimde hep girişimcilik ruhu vardı"

Şeyma Aydıner, AA muhabirine, kendi emeğiyle üretim yapmak ve markasını oluşturma hayaliye girişimciliğe adım attığını söyledi.

Evinde başladığı üretimi 120 metrekarelik atölyeye taşıdığını belirten Aydıner, "Hiçbir teknik bilgim ve donanımım yoktu. Makas tutmayı bile bilmiyordum ama kendime inancım ve güvenim vardı. Eğitim videoları izleyerek dikiş teknikleri öğrendim. Her yıl atölyemi biraz daha büyüterek buraya kadar geldim. Ekip arkadaşlarımla yolum daha çok güzelleşti." dedi.

"Kapasitemi artırıp tüm dünyaya ürünlerimi göndermek istiyorum"

Aydıner, işini büyütüp daha fazla istihdam sağlamayı hedeflediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendimi çok özgür hissediyorum çünkü kendi tasarımlarımdan oluşturduğum markamı birçok kitleye duyuruyorum. Kadınlara da istihdam sağladığım için gururlu hissediyorum. Şu an 6 kişiyle çalışıyorum ama daha fazla kadının hayatına dokunmak istiyorum. Hedefim daha çok kitleye hitap etmek ve Türkiye'de daha bilinir marka haline gelmek. Şu an mikro ihracat yapıyorum ama kapasitemi artırıp tüm dünyaya ürünlerimi göndermek istiyorum."