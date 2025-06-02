Girişimcilere 2 Milyon Lira Destek

Girişimcilere 2 Milyon Lira Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere KOSGEB aracılığıyla yeni iş kurma veya mevcut işlerini büyütme amacıyla 2 milyon liraya kadar destek verileceğini duyurdu. Destekler, AR-GE alanındaki ihtiyaçlara katkı sunacak şekilde düzenlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Girişimci Destek Programı" kapsamında, yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, AR-GE alanında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel maaşı, yazılım, makine-teçhizat ve hizmet alımı ihtiyaçlarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Girişimlerin büyümesi için gereken desteklerin "Girişimci Destek Programı"nda bulunduğunu kaydeden Kacır, "Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere KOSGEB aracılığıyla 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Geri ödemeler 36 ay sonra yapılacak, başvurular 2-30 Haziran tarihlerinde alınacak." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ayrıntılara "kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bu karedeki iki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.