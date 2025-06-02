Girişimcilere 2 Milyon Lira Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Girişimci Destek Programı" kapsamında, yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, AR-GE alanında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel maaşı, yazılım, makine-teçhizat ve hizmet alımı ihtiyaçlarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Girişimlerin büyümesi için gereken desteklerin "Girişimci Destek Programı"nda bulunduğunu kaydeden Kacır, "Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere KOSGEB aracılığıyla 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Geri ödemeler 36 ay sonra yapılacak, başvurular 2-30 Haziran tarihlerinde alınacak." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ayrıntılara "kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.