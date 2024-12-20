Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
TBMM önündeki 'Geçinemiyoruz' protestosuna polis müdahalesi
Bütçe görüşmeleri sürerken TBMM önünde büyük arbede

Giresun Valisi Serdengeçti Bulancak'ta Ziyaretlerde Bulundu

Giresun Valisi Serdengeçti Bulancak'ta Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Valisi Fatih Mehmet Serdengeçti, Bulancak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak yerel yöneticilerle ve spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında Bulancakspor Kulübü Başkanı ile görüş alışverişinde bulunurken, Vali'ye özel hediyeler verildi.

Giresun Valisi Fatih Mehmet Serdengeçti, Bulancak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Serdengeçti, ilçedeki programı kapsamında 1926 Bulancakspor Kulübü Başkanı Aydın Karataş'ı ziyaret etti, görüş alışverişinde bulundu.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ziyaret anısına Vali Serdengeçti'ye Mustafa Kemal Atatürk tarafından Bulancakspor'a gönderilen şeref telgrafının kopyasını, takım Kaptanı Ömercan Aslan ise çiçek hediye etti.

Programa, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, eski Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Ersin Erkut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Yüksel de katıldı.

Daha sonra İlçe Stadı ve Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı.

Bulancak Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Serdengeçti'ye, Sanayi Kooperatifi Başkanı Tuncay Akın ile Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay eşlik etti.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
img

Suriye sokaklarında ilginç manzara
img

Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
img

Bu kareyi gören herkes aynı soruyu soruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.