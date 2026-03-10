Haberler

Vali Koç Güce'de İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Valisi Mustafa Koç, Güce ilçesinde incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Mustafa Koç, Güce ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ali Can Uludağ'dan ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi alan Koç, Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ve meclis üyeleriyle de bir araya geldi.

Esnafı ziyaret eden Koç, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Koç, Giyimli Mahallesi'nde ikamet eden 94 yaşındaki Ali Demirel ve ailesine de ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı