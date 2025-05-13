Giresun'un Kulakkaya Yaylası Turizmin Gözdesi Oluyor

Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesindeki yayla, ladin ve köknar ağaçlarının yanı sıra geniş çayırlarıyla doğanın güzelliklerini sunuyor. Göksu Travertenleri, Mavigöl ve Kuzalan Şelalesi gibi turizm destinasyonlarına yakınlığıyla da yaylaya ilgiyi artırdı.

Kulakkaya Yaylası'nın turizmdeki payının artırılması için bir süre önce yayla merkezinde evlerin dış cephesi ahşap kaplanarak doğaya uyumlu hale getirildi, cadde ve sokaklarda üstyapı çalışması gerçekleştirildi.

Ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak yayladaki konaklama ve yeme içme tesislerinin sayısı da arttı.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin yaylaya daha fazla ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Doğal güzelliğin yanı sıra hizmet kalitesindeki artışın da ziyaretçilerin Kulakkaya Yaylası'na yönelmesini sağladığını belirten Önal, bundan son derece memnun olduklarını kaydetti.

Önal, yayla merkezinde ziyaretçilerin daha rahat hareket etmesi için yeni yol yapıp ana caddeyi trafiğe kapatacaklarını anlatarak, yöresel ürün satışı yapanlar için de alan oluşturacaklarını sözlerine ekledi.