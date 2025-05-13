PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Giresun'un Kulakkaya Yaylası Turizmin Gözdesi Oluyor

Giresun'un Kulakkaya Yaylası Turizmin Gözdesi Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası, doğal güzellikleri ve hizmet kalitesindeki artışla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yayla, konaklama ve yeme içme tesislerinin artışıyla daha fazla ziyaretçi çekiyor.

Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesindeki yayla, ladin ve köknar ağaçlarının yanı sıra geniş çayırlarıyla doğanın güzelliklerini sunuyor. Göksu Travertenleri, Mavigöl ve Kuzalan Şelalesi gibi turizm destinasyonlarına yakınlığıyla da yaylaya ilgiyi artırdı.

Kulakkaya Yaylası'nın turizmdeki payının artırılması için bir süre önce yayla merkezinde evlerin dış cephesi ahşap kaplanarak doğaya uyumlu hale getirildi, cadde ve sokaklarda üstyapı çalışması gerçekleştirildi.

Ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak yayladaki konaklama ve yeme içme tesislerinin sayısı da arttı.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin yaylaya daha fazla ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Doğal güzelliğin yanı sıra hizmet kalitesindeki artışın da ziyaretçilerin Kulakkaya Yaylası'na yönelmesini sağladığını belirten Önal, bundan son derece memnun olduklarını kaydetti.

Önal, yayla merkezinde ziyaretçilerin daha rahat hareket etmesi için yeni yol yapıp ana caddeyi trafiğe kapatacaklarını anlatarak, yöresel ürün satışı yapanlar için de alan oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.