Giresun Ticaret Borsası'ndan Fındık İçin Uluslararası Tanıtım Hamlesi

Giresun Ticaret Borsası (GTB) tarafından, Ticaret Bakanlığı destekli "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" projesi kapsamında Japonya, Şili ve Çin'de fındık tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, proje kapsamında geçmiş yıllarda Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tanıtım ile ihracata yönelik çalışmalarda bulunulduğunu belirtti.

Türkiye'nin yeni satış noktaları oluşturması için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Bölük, "Yeni hedefimiz Japonya. Bu ülkede tanıtım ve görüşme faaliyetlerimiz olacak. Önümüzdeki yıl ise Şili ve Çin'i planlıyoruz. Projeye katılan üyelerimizle birlikte fındık tanıtımını ve ihracata yönelik temaslarımız olacak. Amacımız fındık ticaretini dünya üzerindeki pazarını yaygınlaştırmak, yeni ticaret alanları geliştirmek." diye konuştu.

Bölük, girişimler ve tanıtımlarda olumlu geri dönüşler aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu tür bir çalışmayı Almanya'da yaptık. Daha sonra yine Dubai'de oldu bir çalışmamız. Buralarda ticaretini geliştiren ihracatçı firmalarımız oldu. Yeni ihracat pazarları bulan firmalarımız oldu. Dolayısıyla katkı sağladığını ve fındık ticaretinin gelişimine bu girişimlerimizin faydası olduğuna şahit olduk. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalarının fındık ticaretinin daha gelişeceğini umuyoruz."

ABD, Güney Amerika ve özellikle de Uzak Doğu ülkelerinin Türk fındığı için önemli pazarlar olduğunu vurgulayan Bölük, "Fındığın tanıtımı çok önemli. Dünya üzerinde fındığı tanımayan, bilmeyen insanlar var. Bizim öncelikli hedefimiz fındığı bilmeyen insanların ülkelerine ihracattır." dedi.