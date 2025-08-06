Giresun'da Fındık Hasadı Sezonu Coşkuyla Başladı

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık hasadı sezonu başlaması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kadere Mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Ziraat Odasınca düzenlenen etkinlikte, hasat döneminin başlangıcı yapıldı.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, fındığın bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğuna işaret ederek, "Fındık üreticilerimizle bir araya gelerek, dualarla fındık hasadını başlattık. Üreticilerimize, ilçemize ve bölgemize bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Espiye ilçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp ise başta Giresunlular olmak üzere tüm fındık üreticilerine hayırlı ve bereketli hasat dönemi diledi.

Etkinliğe, Espiye Belediye Başkanvekili Zeki Öztürk, kamu kurumu yetkilileri ile üreticiler katıldı.