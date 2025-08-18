Giresun'da Doğa Tırmanışı: Karagöl Dağı'na Zirve Tırmanışı

Giresun'da Doğa Tırmanışı: Karagöl Dağı'na Zirve Tırmanışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği ve Trabzon TEDAK Spor Kulübü üyeleri, 3 bin 107 metre yüksekliğindeki Karagöl dağında tırmanış etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, bölgenin doğal güzellikleri arasında yaklaşık 40 sporcuyla yapıldı.

Giresun'da, ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği ile Trabzon TEDAK Spor Kulübü üyeleri 3 bin 107 metre yükseklikteki Karagöl dağına tırmandı.

ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ilçesindeki tırmanış etkinliğine yaklaşık 40 sporcunun katıldığı belirtildi.

Etkinliğin yaylalarının ve Karagöl dağının doğal güzellikleri arasında gerçekleştirildiği, program sonunda katılımcıların bölgedeki buzul göllerini görme imkanı bulduğu ifade edildi.

Bu tür etkinliklerin Giresun'da doğa turizminin gelişmesine katkı sağladığına işaret edilerek, "ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği, ilerleyen dönemde de Giresun'da farkındalık yaratacak doğa etkinlikleri düzenlemeyi sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.