Giresun'da Doğa Tırmanışı: Karagöl Dağı'na Zirve Tırmanışı

Giresun'da, ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği ile Trabzon TEDAK Spor Kulübü üyeleri 3 bin 107 metre yükseklikteki Karagöl dağına tırmandı.

ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ilçesindeki tırmanış etkinliğine yaklaşık 40 sporcunun katıldığı belirtildi.

Etkinliğin yaylalarının ve Karagöl dağının doğal güzellikleri arasında gerçekleştirildiği, program sonunda katılımcıların bölgedeki buzul göllerini görme imkanı bulduğu ifade edildi.

Bu tür etkinliklerin Giresun'da doğa turizminin gelişmesine katkı sağladığına işaret edilerek, "ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği, ilerleyen dönemde de Giresun'da farkındalık yaratacak doğa etkinlikleri düzenlemeyi sürdürecek." ifadelerine yer verildi.