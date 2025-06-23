Giresun Adası Turizmdeki Canlanmaya Katkı Sağlayacak

Giresun Adası Turizmdeki Canlanmaya Katkı Sağlayacak
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Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkan Vekili Ercan Ayhan, Giresun Adası'nın turizm hareketliliğine katkı sunacağını ve adanın önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini açıkladı.

Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkan Vekili Ercan Ayhan, kentin yaylalar, Mavigöl ve Göksu travertenleri sayesinde artan turizm hareketliliğine Giresun Adası'nın da önemli katkı sunacağını bildirdi.

Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'in üzerinde yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası'nın, kentin önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

Adanın turizmde ön plana çıkmasına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca projeler yürütüldüğünü anlatan Ayhan, kısa zaman içerisinde adanın daha da canlılık kazanacağını ifade etti.

Ayhan, adaya yapılan tekne turlarının geçtiğimiz günlerde başladığını vurgulayarak, "Giresun Adası yeni projelerle bölgenin önemli turizm destinasyonlarından birisi haline geliyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca adada yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarına dikkati çeken Ayhan, "Kentin yaylalar, Mavigöl ve Göksu travertenleri sayesinde artan turizm hareketliliğine Giresun Adası da önemli katkı sunacaktır. İlimize gelen turist sayısının artması, bölge ekonomisini de canlandırmaktadır." diye konuştu.

Ayhan, birlik olarak kendilerinin de turizmin gelişimine gereken desteği sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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