Giresun'a Yeni Asfalt Plenti Tesisi Kuruluyor
Giresun İl Özel İdaresi, Tirebolu ilçesinde 35 milyon lira bedelle yeni bir asfalt plenti tesisi kurmaya hazırlanıyor. Harşit Vadisi'nde yer alan tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip olacak ve il genelindeki köy yollarında kullanılacak.
Giresun İl Özel İdaresince Tirebolu ilçesinde asfalt plenti tesisi kurulacak.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentin altyapısına katkı sağlayacak 35 milyon lira bedelli tesisin kurulum çalışmaları devam ediyor.
Harşit Vadisi'nde yer alan tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip olacak. Üretilecek sıcak asfalt, il genelindeki 550 köy yolu ile diğer yol ağlarında kullanılacak.
Yolların kalitesinin artmasıyla vatandaşa daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel