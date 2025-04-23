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Gıda Denetimlerinde 35 Ton Ürüne El Konuldu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 58 işletmeden 35 ton ürünün mevzuat eksiklikleri nedeniyle el konulduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, güvenilir gıda sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Bayrampaşa'daki gıda sitesinde 30 ekibin peynir satan 58 işletmeyi aynı anda denetlediğini, mevzuat ve hijyen şartlarını sağlamayan 35 ton ürüne el konulduğunu bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından "Güvenilir gıdadan taviz yok" başlığıyla yaptığı açıklamada, gıda denetimlerine toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul - Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik. Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik. Bunun sonucunda 30 işletmede olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretildiği belirlenen 35 ton ürüne el konuldu. Olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürün muhafaza altına alınırken, güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edilecek.

Denetimlerimizle güvenilir gıdaya ulaşma hakkı olan tüketicimizin yanında, işini hakkıyla yapan işletmelerimizi de korumuş oluyoruz. Emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz hız kesmeden artarak devam edecek."

Bakan Yumaklı, mesajıyla birlikte denetimler sırasında kaydedilen videoyu da paylaştı. Yumaklı videoda, "Biz her zaman güvenilir gıdanın kırmızı çizgimiz olduğunu belirtiyoruz. Vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan güvenilir gıdaya ulaşması konusunda da çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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