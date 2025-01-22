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GİBTÜ Akademisyenleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

GİBTÜ Akademisyenleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyenleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oyladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) akademisyenleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayları ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akademisyenler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Bilgin, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Gergedan ve bakıcısı", "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" ve Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" ve "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını seçti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın "Umut var", "Haber" kategorisinde Hakan Nural'ın "Kara haber", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarını oyladı.

Rektör Danışmanı Fahri Çepik, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu kız", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Sevinç taklası" fotoğraflarını oyladı.

Doç Dr. Fırat Sevinç, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Duvar yazıları", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Haber" kategorisinde Celal Güneş'in "Protesto", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
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