Geyve'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan kadın yaralandı - Haberler

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Geyve'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan kadın yaralandı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Geyve'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan kadın yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sırasında yolda bulunan bir kadın, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sırasında yolda bulunan bir kadın, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çeltikler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişinin av tüfeğini ateşlemesi sonucu çıkan saçmalar, yolda bulunan Derya K'nin ayağına isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, tüfeği ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Sakarya, Polis, kavga, Geyve, Güncel, Haberler

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