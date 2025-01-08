Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arabacı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" adlı fotoğrafına oy veren Arabacı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?", "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk Bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Hamit Yalçın'ın "Gece Şehri" adlı fotoğraflarını seçti.

Arabacı, bu yıla özel eklenen " Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafını oyladı.

Kaymakam Arabacı, dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu ve seçmekte zorlandıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.