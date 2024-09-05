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Gerze'de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü

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Sinop'un Gerze ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Gerze Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü yapıldı.

Sağlık Bakanlığının toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında yürüyüş organize edildi.

Hükümet konağı önünde başlayan yürüyüş, liman mevkisi festival alanına kadar sürdü.

"Sağlık için hareket et" yazılı pankartı taşınan yürüyüşe Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ile vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sağlık Bakanlığı Gençlik Türkiye Sağlık Güncel sinop Gerze Spor

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