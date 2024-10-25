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Germencik’te Zeytinyağı Sezonu Festivali Düzenlendi

Germencik’te Zeytinyağı Sezonu Festivali Düzenlendi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Balatçık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından zeytinyağı sezonu açılış festivali gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, bu yıl zeytin üretiminin artacağını belirtti ve zeytinyağında kalitenin önemine vurgu yaptı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Balatçık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından zeytinyağı sezonu açılış festivali gerçekleştirildi.

Balatçık Mahallesi'ndeki etkinliğin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, geçen yıl kentte yaklaşık 51 bin ton sofralık, 122 bin ton yağlık zeytin üretimi olduğunu söyledi.

Bu yıl miktarın daha fazla olacağını kaydeden Altıntaş, zeytinyağında kalitenin önemini anlattı.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da zeytinin Anadolu'nun en kıymetli miraslarından olduğunu belirterek, bölge kültürünün bir parçası olan zeytini ekonomik değeri bakımından da önemsediklerini ifade etti.

Zeytinyağı sıkımı yapılan festivale Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

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