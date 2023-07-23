Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan Aydinç Geri Dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı. Yükselen alevleri gören fabrika çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven kullanarak, müdahale ettiği yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.